Résultat de la législative à la Guerche-de-Bretagne : 2e tour en direct

18:10 - La Nupes s'était placée en 3e position à la Guerche-de-Bretagne il y a une semaine Un des paramètres majeurs de ces élections législatives 2022, en France, reste le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. À la Guerche-de-Bretagne, son représentant avait cumulé 14,95% des suffrages lors du premier tour. Ce score est cependant à comparer avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or à la Guerche-de-Bretagne, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 10,74%, 4,36%, 1,73% et 1,15% le 10 avril. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait donc se fixer un total théorique de 17,98% à la Guerche-de-Bretagne pour ces légilsatives.

15:30 - À la Guerche-de-Bretagne, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a accumulé 38,03% des votes le 12 juin dernier lors du 1er round des législatives. Les représentants Les Républicains et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à 23,24% et 14,95% des votes.

13:30 - L'abstention reste la grande inconnue de ces législatives 2022 à la Guerche-de-Bretagne Les études révèlent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour le second tour des élections législatives ? Lors des précédentes législatives, parmi les 2814 personnes en âge de voter à la Guerche-de-Bretagne, 52,61% avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 46,91% au round deux. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au second tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 h.