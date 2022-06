Résultat de la législative à Lacroix-Saint-Ouen : en direct

12/06/22 11:29

8 candidats sont sur la ligne de départ dans la seule circonscription de Lacroix-Saint-Ouen ce dimanche 12 juin, pour le 1er tour des législatives 2022. Un niveau de prétendants un peu en dessous de celui du reste du pays (10 candidatures généralement). Et les 3838 votants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 4 bureaux de vote et décider qui reste dans la course à l'issue de ce 1er tour de piste.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 31% des votes au premier tour à Lacroix-Saint-Ouen, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier de chez Rothschild et l'ancien troisième homme de la dernière élection avaient obtenu 27% et 15% des suffrages. Le choix des électeurs de Lacroix-Saint-Ouen était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (51% des votes). Emmanuel Macron avait obtenu 49% des voix. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette agglomération où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier. Les citoyens de Lacroix-Saint-Ouen prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront appelés à participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.