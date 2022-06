Résultat de la législative à Landerneau : en direct

17:08 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Landerneau ?

À Landerneau, Emmanuel Macron avait fini la course en première position de la dernière présidentielle avec 35,51% des voix au premier round, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,26%, puis, avec 16,57%, Marine Le Pen et enfin, à 7,0%, Yannick Jadot. Au niveau national, c'est un résultat de près de 28% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indications nationales des dernières semaines modifieront peut-être cette donne lors des législatives dans la cité, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Et pour rappel, la coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%.