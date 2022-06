En direct

19:38 - Quel résultat pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Langrune-sur-Mer ? Dans les 2 bureaux de vote de Langrune-sur-Mer, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait obtenu 23,05% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,41% et 2,03% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer un total théorique de 31,49% à Langrune-sur-Mer pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Langrune-sur-Mer ? La Nupes a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote ce vendredi soir (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Ces dynamiques des dernières heures auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Langrune-sur-Mer. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or au dernier scrutin présidentiel, à Langrune-sur-Mer, Emmanuel Macron avait fini la course en première position avec 32,27% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,05%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen, troisième avec 16,17% et Éric Zemmour à 7,42%.

14:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces élections législatives à Langrune-sur-Mer L'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 à Langrune-sur-Mer. Les habitants des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour des législatives ? Il y a 2 mois, au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 20,49% au sein de la commune, contre un taux d'abstention de 19,81% au premier tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - À Langrune-sur-Mer, les chiffres de la participation à l'occasion des élections législatives seront un élément décisif Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Comment ont voté généralement les citoyens de cette localité lors des consultations démocratiques antérieures ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, sur les 1 540 personnes en âge de voter à Langrune-sur-Mer, 60,26% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 50,39% pour le tour deux.