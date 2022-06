Résultat de la législative à Lannilis : en direct

17:20 - Les enquêtes des sondeurs, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Lannilis ?

Avec 36,67% des suffrages, au premier tour à Lannilis, Emmanuel Macron avait gagné la première position à l'issue de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 19,04%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 19,01% et Yannick Jadot à 5,95%. Pourtant, au niveau national, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront sans doute remettre en question ce décor lors des législatives dans la commune au 1er tour. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%.