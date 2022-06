Résultat de la législative à Lesneven : en direct

12/06/22 17:15

L'une des clés des législatives sera indéniablement l'étendue de la participation à Lesneven. La situation géopolitique actuelle serait en mesure de tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Lesneven (29260). En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 26,5% des votants de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 26,37% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

Lors du dernier scrutin, à Lesneven, Emmanuel Macron avait terminé en pôle position au premier round de l'élection avec 34,98% des voix, devant Marine Le Pen à 20,34%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 19,19% et Yannick Jadot à 5,72%. Les indications nationales des dernières heures viendront sans doute modifier ces équilibres et donc le résultat des législatives à Lesneven ce dimanche. Or la majorité présidentielle est tombée à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages vendredi soir. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 35,0% des votes au premier tour à Lesneven, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 20,3% et 19,2% des suffrages. Le choix des électeurs de Lesneven était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (67,5% des voix), abandonnant donc à Marine Le Pen 32,5% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il faire confiance à cette agglomération pour remporter la majorité à l'Assemblée ? Quel candidat (ou candidate) les habitants de Lesneven mettront-ils en première position des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?