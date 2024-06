Résultat des législatives à Liffol-le-Grand : l'élection 2024 en direct

12:09 - C'est le moment de faire un choix à Liffol-le-Grand pour les législatives

À Liffol-le-Grand, le niveau d'abstention constituera indiscutablement un critère déterminant de ce scrutin législatif. Les habitants des communes de petite taille votent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les législatives ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 26,91% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 27,02% au second tour. Pour comparer, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,78% au premier tour et seulement 56,68% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Liffol-le-Grand ? Quel député remplacera Jean-Jacques Gaultier dans la 4ème circonscription des Vosges ?