Résultat des législatives à Liffol-le-Grand - Election 2022 (88350) [PUBLIE]

12/06/22 21:13

Résultat des législatives 2022 à Liffol-le-Grand

Le résultat des élections législatives 2022 à Liffol-le-Grand est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Vosges

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription des Vosges

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Liffol-le-Grand. Les électeurs des 269 autres communes rattachées à la 4ème circonscription des Vosges voteront-ils comme ceux de Liffol-le-Grand ? La participation parmi les habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune pour cette circonscription s'établit à 44%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Liffol-le-Grand Sébastien Humbert Rassemblement National 26,10% 27,37% Jean-Jacques Gaultier Les Républicains 21,50% 17,89% François-Xavier Wein Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,97% 15,04% Christophe Laurent Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,74% 17,29% Christian Franqueville Divers gauche 12,39% 16,54% Joris Huriot Divers gauche 5,83% 1,20% Jocelyne Jabrin Reconquête ! 2,35% 2,86% Thierry Morales Ecologistes 1,19% 0,90% Camille Bailly Divers extrême gauche 0,93% 0,90% Participation au scrutin Circonscription Liffol-le-Grand Taux de participation 51,28% 44,22% Taux d'abstention 48,72% 55,78% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 1,47% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78% 0,88% Nombre de votants 33 483 681

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Liffol-le-Grand sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:38 - Que vont décider les électeurs de gauche à Liffol-le-Grand ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 12,2% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Liffol-le-Grand en avril. N'oublions pas non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,78% et 1,42% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 3,2% à gauche, sans compter les voix Mélenchon. 16:30 - Que peuvent signifier les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Liffol-le-Grand ? Les mouvements nationaux des derniers jours se répercuteront sans doute à Liffol-le-Grand. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national troisième, à près de 20%. Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Liffol-le-Grand cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 35,17% des suffrages. A la suite, remontait Emmanuel Macron à 25,73%, puis Jean-Luc Mélenchon à 12,2% et Éric Zemmour à 8,1%. Le président-candidat atteignait en revanche un peu moins de 28% des électeurs au niveau national, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon. 14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Liffol-le-Grand ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Liffol-le-Grand ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 572 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 72,98% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 73,09% au premier tour, soit 1 149 personnes. La hausse des prix des carburants qui grève le budget des foyers français cumulée avec les incertitudes engendrées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, seraient par exemple capables de détourner l'attention des électeurs de Liffol-le-Grand du vote. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des élections législatives 2022 à Liffol-le-Grand ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Au moment des élections législatives de 2017, le pourcentage de participation avait représenté 47,34% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Liffol-le-Grand. Le taux de participation était de 42,46% au deuxième tour. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Liffol-le-Grand ? Pour ces législatives de 2022 à Liffol-le-Grand, les 2 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 2) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour entamer le dépouillement. Ce sont 9 candidats qui se mesurent dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Législatives 2022 à Liffol-le-Grand : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 2 193 votants de Liffol-le-Grand (88350) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Pendant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 35,2% des votes au premier tour à Liffol-le-Grand, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le candidat de "La France Insoumise" avaient obtenu 25,7% et 12,2% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Liffol-le-Grand avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui confiant 59,6% des votes, abandonnant donc à Emmanuel Macron 40,5% des voix.