Résultat de la législative à Lion-sur-Mer : en direct

19:24 - Sur qui vont converger les électeurs de gauche à Lion-sur-Mer ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était limitée à Lion-sur-Mer. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 7,57% et 2,25% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 34,9% à Lion-sur-Mer pour ces légilsatives.

16:30 - Les études sondagières, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Lion-sur-Mer ? La majorité a chuté à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le RN, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces indicateurs des dernières heures auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Lion-sur-Mer. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Lors de la dernière échéance, à Lion-sur-Mer, Emmanuel Macron figurait en tête au premier round de l'élection avec 30,57% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,08%. On trouvait plus loin Marine Le Pen avec 17,12% et Yannick Jadot, quatrième à 7,57%. Un résultat à interpréter selon ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron à la meilleure place à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - À Lion-sur-Mer, le chiffre phare de ces élections législatives demeure l'abstention À Lion-sur-Mer, l'un des critères principaux de ces législatives 2022 sera immanquablement le taux de participation. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses conséquences sur les prix des matières premières seraient notamment susceptibles d'éloigner les citoyens de Lion-sur-Mer (14780) des bureaux de vote. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,92% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 20,82% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Lion-sur-Mer ? Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Au fil des dernières années, les 2 538 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Au moment des législatives de 2017, 2 226 personnes en capacité de voter à Lion-sur-Mer s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 54,09%). La participation était de 42,0% au dernier round.