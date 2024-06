Résultat des législatives à Loir en Vallée : l'élection 2024 en direct

12:09 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Loir en Vallée

Ce dimanche, lors des élections législatives à Loir en Vallée (72310), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,25% au premier tour et seulement 46,37% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Loir en Vallée pour les élections législatives ? Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, presque un record pour des élections législatives. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 22,57% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 21,24% au deuxième tour.