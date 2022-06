Résultat des législatives à Loir en Vallée - Election 2022 (72310) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Loir en Vallée

Le résultat des élections législatives 2022 à Loir en Vallée est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Sarthe

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Sarthe

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Loir en Vallée a été officiellement publié par le ministère de l'Intérieur. A l'occasion du premier round des législatives, les 1654 habitants de Loir en Vallée enregistrés dans la 3ème circonscription de la Sarthe ont choisi la candidature Rassemblement National. A l'échelle de la commune, Bruno Pinçon a recueilli 33% des voix. Il est suivi par Eric Martineau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Dominique Leloup (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent dans l'ordre 23% et 17% des votes. Attention : le résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Sarthe peut toujours évoluer si les électeurs des 76 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Loir en Vallée. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative atteint 48%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Loir en Vallée Bruno Pinçon Rassemblement National 27,34% 32,57% Eric Martineau Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,05% 22,72% Dominique Leloup Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,19% 16,71% Béatrice Latouche Les Républicains 11,48% 16,23% Laurent Branchu Divers gauche 6,11% 5,29% Bernadette Coudrain Reconquête ! 3,48% 2,64% Jérôme Poisson Droite souverainiste 2,14% 2,16% Maryse Brutout Divers extrême gauche 1,73% 1,56% Henri Noël Divers 0,47% 0,12% Participation au scrutin Circonscription Loir en Vallée Taux de participation 46,05% 51,75% Taux d'abstention 53,95% 48,25% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10% 2,57% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92% 0,23% Nombre de votants 39 863 856

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Loir en Vallée sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:51 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Loir en Vallée ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 13,96% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Loir en Vallée le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,18% et 1,13% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 17,27% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Loir en Vallée. 16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Loir en Vallée ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Loir en Vallée. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. La majorité est tombée tout près du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Avec 34,3% des votes exprimés, au 1er round à Loir en Vallée cette fois, Marine Le Pen avait gagné la meilleure place à l'issue de la dernière élection. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 24,54%, devant Jean-Luc Mélenchon à 13,96% et Valérie Pécresse à 7,34%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Loir en Vallée ? À Loir en Vallée, l'un des facteurs clés des législatives 2022 sera incontestablement le niveau d'abstention. Le conflit armé russo-ukrainien ainsi que son impact sur les tarifs des matières premières pourraient dépouiller les urnes de leurs électeurs à Loir en Vallée (72310). En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 648 personnes en âge de voter dans la ville, 78,76% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 77,43% au premier tour, soit 1 276 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Loir en Vallée lors des élections législatives 2022 ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédentes consultations politiques. Lors des dernières législatives, 52,43% des personnes aptes à voter à Loir en Vallée avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 46,11% pour le second tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Loir en Vallée Si jamais vous avez du mal à vous faire un avis sur les 9 prétendants au 1er tour dans la circonscription de Loir en Vallée, pas de panique. Les bureaux de vote ne seront verrouillés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Législatives 2022 à Loir en Vallée : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Loir en Vallée (72310) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022. Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 34,3% des voix au premier tour à Loir en Vallée, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le locataire de l'Elysée et l'ancien troisième homme lors de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 24,5% et 14,0% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Loir en Vallée gratifiée de 54,7% des voix, abandonnant ainsi 45,3% des voix à Emmanuel Macron. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'approprier un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ?