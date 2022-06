Résultat de la législative à Louvigné-de-Bais : 2e tour en direct

19/06/22 18:53

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Louvigné-de-Bais sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Louvigné-de-Bais. En direct 18:53 - Le bloc LFI-PS-EELV 2e pour ces législatives à Louvigné-de-Bais Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Louvigné-de-Bais, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce second round des législatives. Son représentant a donc une certaine envergure ce dimanche 19 juin. Mais ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 16,34%, 6,38%, 2,72% et 1,6% le 10 avril. Ce sont donc 27,04% de votants en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à Louvigné-de-Bais. 15:30 - Vers un succès pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Louvigné-de-Bais ? Avec 35,25% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Louvigné-de-Bais le 12 juin dernier à l'occasion du premier round des législatives. En deuxième position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 25,74% des voix. De son côté, la candidature Rassemblement National décroche 16,07% des votes. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges. 13:30 - L'abstention demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives à Louvigné-de-Bais Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est trop bas lors de ce type de scrutin. Le week-end dernier, 43,81% des électeurs inscrits à Louvigné-de-Bais avaient pris part au vote. Au cours des derniers scrutins, les 1944 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a deux mois, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 78,23% dans la commune. Le taux de participation était de 76,83% au premier tour, ce qui représentait 1101 personnes. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Louvigné-de-Bais ! On peut faire son devoir jusqu'à 18 heures Seuls les postulants qualifiés il y a une semaine se présentent dans la seule circonscription de Louvigné-de-Bais ce dimanche 19 juin, pour le second round des législatives 2022. Un niveau d'impétrants réduit. Les 1433 votants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour aller dans les 2 bureaux de vote et choisir leur député pour cette 2e étape.

Résultats des législatives 2022 à Louvigné-de-Bais - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Louvigné-de-Bais aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste Gilles Renault Nouvelle union populaire écologique et sociale Christine Le Nabour-Cloarec Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Louvigné-de-Bais - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Louvigné-de-Bais

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Louvigné-de-Bais Christine Le Nabour-Cloarec (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,43% 35,25% Gilles Renault (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,05% 25,74% Jonathan Houillot Les Républicains 16,79% 14,10% Françoise Gilois Rassemblement National 13,42% 16,07% Marie de Blic Reconquête ! 2,72% 2,30% Michel Austerlitz Divers gauche 2,34% 1,31% Marion Stubert Ecologistes 1,38% 2,13% Denis Beaurain Droite souverainiste 1,34% 0,66% Christelle Jarny Divers extrême gauche 0,79% 1,48% Pamela Deline Divers 0,76% 0,98% Participation au scrutin Circonscription Louvigné-de-Bais Taux de participation 50,49% 43,81% Taux d'abstention 49,51% 56,19% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 2,05% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80% 1,58% Nombre de votants 55 398 633

Le résultat de la législative 2022 à Louvigné-de-Bais est tombé. À Louvigné-de-Bais, les 1445 citoyens rattachés à la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine ont penché pour la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'échelle de la commune, Christine Le Nabour-Cloarec a engrangé 35% des suffrages. Gilles Renault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Françoise Gilois (Rassemblement National) ramassent dans l'ordre 26% et 16% des votes. Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote de Louvigné-de-Bais. Les électeurs de 70 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine. Le taux de participation représente 44% des électeurs autorisés à voter dans la commune au niveau de cette circonscription électorale, ce qui représente 633 votants.

Législatives 2022 à Louvigné-de-Bais : les enjeux

Les citoyens de Louvigné-de-Bais (35680) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils seront priés de contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant préféreront-ils ? Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président français pourra-t-il se fier à cette ville pour acquérir la majorité des députés de l'hémicycle ? Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 34.08% des voix au premier tour à Louvigné-de-Bais. Celui qui fut ministre de François Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24.23% et 16.34% des votes. Le choix des électeurs de Louvigné-de-Bais était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (60.74% des votes). Marine Le Pen avait obtenu 39.26% des voix.