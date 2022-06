Résultat de la législative à Louvigné-de-Bais : en direct

12/06/22 17:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Louvigné-de-Bais sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:14 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Louvigné-de-Bais Le niveau de participation constituera l'un des facteurs décisifs de ces élections législatives 2022 à Louvigné-de-Bais. La perte de pouvoir d'achat serait de nature à éloigner les électeurs de Louvigné-de-Bais (35680) des bureaux de vote. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 433 personnes en âge de voter au sein de la commune, 78,23% étaient allées voter. Le taux de participation était de 76,83% au premier tour, c'est-à-dire 1 101 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - À Louvigné-de-Bais, la participation peut-elle encore descendre aux législatives ? Les législatives mobilisent toujours moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Au fil des derniers scrutins, les 1 944 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, le taux de participation s'était hissé à 49,67% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Louvigné-de-Bais, à comparer avec une participation de 41,4% au second round. 09:30 - Les législatives se terminent à 18 heures à Louvigné-de-Bais 10 candidats sont en lice dans la seule circonscription de Louvigné-de-Bais aujourd'hui, pour le 1er round des élections législatives 2022. Un niveau de candidatures dans la moyenne du reste du pays. Et les 1433 électeurs de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 2 bureaux de vote et choisir une paire de candidats lors de ce 1er round.

Résultat des élections législatives 2022 à Louvigné-de-Bais

Les élections législatives 2022 auront lieu à Louvigné-de-Bais comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste Gilles Renault Nouvelle union populaire écologique et sociale Pamela Deline Divers Marie de Blic Reconquête ! Michel Austerlitz Divers gauche Jonathan Houillot Les Républicains Christine Le Nabour-Cloarec Ensemble ! (Majorité présidentielle) Françoise Gilois Rassemblement National Christelle Jarny Divers extrême gauche Marion Stubert Ecologistes Denis Beaurain Droite souverainiste

Législatives 2022 à Louvigné-de-Bais : les enjeux

Les citoyens de Louvigné-de-Bais (35680) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils seront priés de contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant préféreront-ils ? Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président français pourra-t-il se fier à cette ville pour acquérir la majorité des députés de l'hémicycle ? Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 34.08% des voix au premier tour à Louvigné-de-Bais. Celui qui fut ministre de François Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24.23% et 16.34% des votes. Le choix des électeurs de Louvigné-de-Bais était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (60.74% des votes). Marine Le Pen avait obtenu 39.26% des voix.