Résultat de la législative à Luc-sur-Mer : en direct

12/06/22 11:12

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel candidat (ou candidate) les habitants de Luc-sur-Mer mettront-ils en pole position des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 34% des votes au premier tour à Luc-sur-Mer, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du "Parti de gauche" et l'ancienne parlementaire européenne avaient obtenu 20% et 17% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Luc-sur-Mer gratifié de 71% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 29% des voix. Le président des Français sera-t-il capable d'avoir une majorité des députés de l'hémicycle au regard des voix qu'il a rassemblées dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ?