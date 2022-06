Résultat de la législative à Luitré-Dompierre : en direct

Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des précédentes élections. Cinq ans auparavant, lors des législatives, parmi les 960 inscrits sur les listes électorales à Luitré-Dompierre, 46,25% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre un taux d'abstention de 44,69% pour le round deux. Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012.

L'abstention constituera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif 2022 à Luitré-Dompierre. Le conflit russo-ukrainien serait par exemple susceptible d'éloigner les habitants de Luitré-Dompierre (35133) des bureaux de vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 347 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 84,86% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 81,59% au premier tour, c'est-à-dire 1 099 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 40,93% des voix au premier tour à Luitré-Dompierre, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et le candidat de "La France Insoumise" avaient obtenu 25,89% et 12,62% des votes. Le choix des électeurs de Luitré-Dompierre était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (62,67% des votes), laissant ainsi 37,33% des votes à Marine Le Pen. Les habitants de cette localité feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera la conclusion des élections législatives à Luitré-Dompierre (Ille-et-Vilaine) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin 2022.