Résultat de la législative à Luzinay : 2e tour en direct

19/06/22 18:40

Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 57,36% au second tour, c'était bien plus qu'au premier tour. Les études rapportent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour le second tour des législatives ? Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, 56,76% des personnes aptes à participer à une élection à Luzinay avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre un taux d'abstention de 49,16% pour le tour deux.

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a réuni 28,96% des voix dimanche 12 juin pour le 1er tour de l'élection législative. Elle est ressortie devant les candidats Rassemblement National et Les Républicains qui captent respectivement 27,3% et 18,98% des suffrages.

La coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait obtenu 16,05% des voix au 1er tour de la législative il y a 7 jours à Luzinay. Mais ce premier résultat est tout de même à comparer avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 12,31%, 6,42%, 1,52% et 2,05% en avril. Ce sont donc 22,3% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Luzinay.

Les citoyens de Luzinay ( Isère ) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront participer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Les votants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Lors de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 29,72% des voix au premier tour à Luzinay, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande et le candidat du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 28,79% et 12,31% des suffrages. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron était finalement arrivé en tête du second tour en réunissant 54,22% des votes face à Marine Le Pen (45,78%).