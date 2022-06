Résultat des législatives à Luzinay - Election 2022 (38200) [PUBLIE]

12/06/22 21:15

Comment votent généralement les électeurs de cette commune ? Cinq ans plus tôt, lors des législatives, le pourcentage de participation avait atteint 50,84% au premier tour des électeurs de Luzinay, contre un taux de participation de 43,24% pour le deuxième tour. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.

À Luzinay, la participation constituera l'une des grandes inconnues de ces législatives. La guerre aux portes de l'Europe pourrait entre autres dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs à Luzinay (38200). Il y a 2 mois, pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 79,1% dans la commune. Le taux de participation était de 80,22% au premier tour, soit 1 561 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste un des paramètres de ces législatives, à Luzinay comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 12,31% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Les conversions des votes socialistes et écologistes sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 6,42% et 1,52% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un total probable de 20,25% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

Les citoyens de Luzinay ( Isère ) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront participer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Les votants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Lors de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 29,72% des voix au premier tour à Luzinay, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande et le candidat du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 28,79% et 12,31% des suffrages. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron était finalement arrivé en tête du second tour en réunissant 54,22% des votes face à Marine Le Pen (45,78%).