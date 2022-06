Résultat de la législative à Maen Roch : en direct

En direct

19:21 - Que vont décider les supporters de gauche à Maen Roch ? Les habitants de Maen Roch avaient offert 14,3% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re étape de la dernière présidentielle. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,55% et 2,07% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 19,92% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Maen Roch.

16:30 - À Maen Roch, des sondages aussi révélateurs ? Les indications nationales des ultimes semaines s'appliqueront probablement à Maen Roch dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Dans le même temps, le RN est passé au-dessus des 19%. Avec 36,66% des votes exprimés, à Maen Roch cette fois, Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place lors de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 26,83%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 14,3% et Valérie Pécresse à 4,36%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%.

14:30 - À Maen Roch, l'enjeu majeur de ces législatives reste l'abstention À Maen Roch, le taux de participation sera un critère fort des législatives. La peur d'un retour du covid-19 ainsi que ses conséquences en matière sanitaire et économique pourraient favoriser l'abstention à Maen Roch (35460). Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 17,81% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 18,68% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives 2022 à Maen Roch ? L'étude des résultats des consultations démocratiques passées est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. A l'occasion des précédentes élections législatives, parmi les 3 445 personnes en âge de voter à Maen Roch, 53,5% avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 47,58% pour le dernier round. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h.