Résultat de la législative à Magny-en-Vexin : en direct

En direct

19:21 - Que vont trancher les supporters de gauche à Magny-en-Vexin ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 20,67% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Magny-en-Vexin le 10 avril dernier. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,53% et 1,6% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total théorique de 26,8% pour le bloc de gauche.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Magny-en-Vexin ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, à Magny-en-Vexin, Marine Le Pen figurait en tête avec 28,17% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,75%, puis Jean-Luc Mélenchon, troisième à 20,67% et Valérie Pécresse à 7,18%. Mais en France, Emmanuel Macron achevait ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des dernières heures infléchiront peut-être la donne et donc le résultat des législatives dans la ville. Or la majorité LREM-Ensemble est tombé tout près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - À Magny-en-Vexin, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 demeure la participation Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Magny-en-Vexin, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La hausse des prix de l'essence qui grève les finances des Français est de nature à impacter la participation à Magny-en-Vexin (95420). Pour le deuxième tour de la présidentielle, 72,78% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 76,54% au premier tour, ce qui représentait 2 802 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Magny-en-Vexin ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. L'étude des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, 45,34% des électeurs de Magny-en-Vexin avaient participé au vote au premier tour, à comparer avec une participation de 36,06% pour le dernier round.