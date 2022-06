Résultat de la législative à Marines : 2e tour en direct

19/06/22

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Marines sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Marines. En direct 18:11 - Le bloc Insoumis et alliés était arivée en 2e position il y a sept jours à Marines Le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 22,79% des voix au 1er tour de la législative il y a sept jours dans les 2 bureaux de vote de Marines. Mais ce premier résultat est néanmoins à analyser au regard des suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 17,58%, 5,16%, 1,13% et 1,76% le 10 avril. Le bloc de gauche pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 25,63% à Marines pour ce premier tour des élections législatives. 15:30 - À Marines, la candidature Rassemblement National en première position La candidature Rassemblement National a collecté 24,88% des voix le 12 juin dernier à l'occasion du premier round de l'élection législative. En 2e position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 22,79% des suffrages. A la 3e place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 20,7% des voix. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. 13:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Marines ? L'étude des élections précédentes permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Au moment des précédentes élections législatives, le taux de participation représentait 39,66% des inscrits sur les listes électorales de Marines au round numéro deux, ce qui représentait 911 votants sur les 2431 habitants en âge de voter. Le second tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives représentait 42,64% au deuxième round, 6% de plus qu'au premier tour. 10:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote de Marines ? La métropole de Marines ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi faciliter les démarches des électeurs qui ont jusqu'à 20 heures pour faire leur devoir. Une prolongation de deux heures en comparaison de l'heure normale, permise par arrêté de la préfecture, pour amener le plus grand nombre à participer. Une poignée de candidats se présentent pour la seconde étape de cette élection législative à Marines. Les résultats seront connus à partir de 20 heures ci-dessus.

Résultats des législatives 2022 à Marines - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Marines aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Val-d'Oise

Tête de liste Liste Emilie Chandler Ensemble ! (Majorité présidentielle) Leïla Ivorra Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Marines - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Marines

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Val-d'Oise

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Marines Leïla Ivorra (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,20% 22,79% Emilie Chandler (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,78% 20,70% Philippe Pierre Rassemblement National 21,03% 24,88% Antoine Savignat Les Républicains 11,95% 13,68% Erwan Attagnant Reconquête ! 5,04% 5,60% Albert Lapeyre Ecologistes 4,56% 5,79% Lionel Lessaint Droite souverainiste 2,34% 3,04% Sandrine Barbier Ecologistes 2,09% 2,28% Barbara Géhan Divers extrême gauche 1,02% 1,23% Participation au scrutin Circonscription Marines Taux de participation 49,01% 44,25% Taux d'abstention 50,99% 55,75% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43% 1,95% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35% 0,37% Nombre de votants 40 549 1 078

Le résultat de l' élection législative 2022 à Marines est officiel. Le niveau de la participation s'établit à 44% des électeurs inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale, ce qui représente 1 078 votants. Ces chiffres ne représentent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la circonscription, 82 autres communes contribuant aussi au résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Val-d'Oise. Philippe Pierre a collecté 25% des suffrages dans la ville. Leïla Ivorra (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 23% des votes. De son côté, Emilie Chandler (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 21% des voix.

Législatives 2022 à Marines : les enjeux

Les électeurs de Marines reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront priés de participer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 27,7% des voix au premier tour à Marines. La fille du fondateur du Front National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,6% et 17,6% des voix. A l'opposé du premier tour, Emmanuel Macron était, à la fin, ressorti en tête du second tour en décrochant 54,2% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 45,8% des votes. Les votants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ?