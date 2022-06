En direct

19:29 - Que vont décider les électeurs de gauche à Marines ? Les votants de Marines avaient apporté 17,58% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour le 1er tour de la présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,16% et 1,13% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 23,87% à Marines pour ces légilsatives.

16:30 - À Marines, des sondages aussi pertinents qu'en France ? Les mouvements nationaux des dernières heures auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Marines dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. Or à Marines, Marine Le Pen terminait en première position de la dernière présidentielle avec 27,68% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 26,6%. Arrivaient ensuite, avec 17,58%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,34%, Éric Zemmour.

14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Marines L'une des clés de ce scrutin législatif sera indiscutablement la participation à Marines. La situation géopolitique actuelle serait notamment capable d'avoir un impact sur les choix que feront les habitants de Marines (95640). Il y a deux mois, au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 28,57% des votants de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 25,75% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Marines ? L'étude des élections antérieures permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 60,34% au premier tour au niveau de Marines, contre un taux d'abstention de 51,55% pour le second tour. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012.