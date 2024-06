Résultat des législatives à Marolles-les-Braults : l'élection 2024 en direct

12:09 - Election à Marolles-les-Braults : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors des législatives à Marolles-les-Braults (72260) ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 56,38% au premier tour. Au second tour, 55,89% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 623 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 27,05% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 27,42% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le quotidien des foyers français sont capables de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Marolles-les-Braults.