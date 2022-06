Dans les 3 bureaux de vote de Marolles-les-Braults, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait cumulé 10,9% des suffrages le 10 avril dernier. Mais il faut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,02% et 1,05% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 13,97% à Marolles-les-Braults pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Marolles-les-Braults ?

Les dynamiques nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance à Marolles-les-Braults au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. L'alliance LREM-Ensemble est tombée très près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or Marine Le Pen avait glané la meilleure place lors de la présidentielle en avril à Marolles-les-Braults avec 34,53% des votes, au premier tour. Emmanuel Macron terminait deuxième à 28,56%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 10,9% et Valérie Pécresse à 7,91%. Néanmoins, à l'échelle du pays, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%.