Résultat des législatives à Martigné-Ferchaud : l'élection 2024 en direct

À Martigné-Ferchaud (35640), l'un des critères clés du scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 55,98% au premier tour et seulement 56,42% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Martigné-Ferchaud cette année ? Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, plus qu'en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 27,48% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 25,4% au premier tour.

08:02 - Jusqu'à quelle heure voter à Martigné-Ferchaud (35640) ?

Les 2 bureaux de vote de la ville de Martigné-Ferchaud seront accessibles de 8 heures à 18 heures pour accueillir les votants. Ce jour d'élection, les 1 933 votants de Martigné-Ferchaud ont déjà exercé leur droit de vote il y a trois semaines, à l'occasion des européennes marquées par la victoire du RN. En 2022, lors des précédentes législatives, 89 sièges avaient été accordés au Rassemblement national à l'Assemblée, et 245 pour Ensemble. Parmi les forces en présence dans la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, qui réussira à convaincre le plus grand nombre d'électeurs de la ville ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.