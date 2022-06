Résultat de la législative à Masevaux-Niederbruck : 2e tour en direct

19/06/22 18:14

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Masevaux-Niederbruck sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Masevaux-Niederbruck. En direct 18:14 - Qu'attendre des électeurs de gauche dans la ville ? La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait avec un potentiel théorique de 22,31% à Masevaux-Niederbruck avant le premier tour des élections législatives. Soit le total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon a enregistré 16,13% des voix au 1er tour de la législative il y a 7 jours dans les 4 bureaux de vote de Masevaux-Niederbruck. La Nupes finissant ainsi hors du podium. 15:30 - La candidature Rassemblement National bien placée à Masevaux-Niederbruck D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Masevaux-Niederbruck. La candidature Rassemblement National a recueilli 25,52% des votes lors du 1er round des législatives dimanche 12 juin. En 2e position, la candidature Les Républicains capte 21,61% des votes. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 19,37% des voix. 13:30 - À Masevaux-Niederbruck, la grande inconnue de ces législatives 2022 reste l'abstention Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Le week-end dernier, 57,1% des inscrits sur les listes électorales de Masevaux-Niederbruck avaient refusé de se rendre aux urnes. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a deux mois, pour le second tour de la présidentielle, 73,05% des électeurs inscrits dans la commune avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 73,31% au premier tour, c'est-à-dire 2090 personnes. 10:30 - Le verdict des législatives à Masevaux-Niederbruck, c'est pour ce dimanche soir ! Les résultats finaux des élections législatives 2022 à Masevaux-Niederbruck seront normalement connus assez rapidement après la fermeture des 4 bureaux de vote ce dimanche 19 juin, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des voix devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on se rendra compte assez rapidement qui des candidats qualifiés aura son billet pour l'Assemblée dans les 5 ans à venir.

Résultats des législatives 2022 à Masevaux-Niederbruck - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Masevaux-Niederbruck aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste Raphaël Schellenberger Les Républicains Marion Wilhelm Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Masevaux-Niederbruck - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Masevaux-Niederbruck

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Masevaux-Niederbruck Marion Wilhelm (Ballotage) Rassemblement National 26,19% 25,52% Raphaël Schellenberger (Ballotage) Les Républicains 22,25% 21,61% Sandrine Mayer Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,09% 19,37% Chrystelle Garel Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,31% 16,13% Guy Baschung Régionaliste 4,71% 6,32% Ophélie Lefort Reconquête ! 3,37% 2,74% Guillaume Reffay Ecologistes 2,08% 2,24% Corinne Morgen Ecologistes 1,94% 1,83% Sylvie Christophe Droite souverainiste 1,71% 1,41% Olivier Bitterlin Ecologistes 1,42% 1,08% Cédric Altherr Ecologistes 0,86% 0,83% Aimé Sense Divers extrême gauche 0,81% 0,75% Martine Lapouble Barthou Divers centre 0,26% 0,17% Participation au scrutin Circonscription Masevaux-Niederbruck Taux de participation 43,75% 42,90% Taux d'abstention 56,25% 57,10% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48% 0,99% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98% 0,25% Nombre de votants 45 491 1 218

Le résultat de l'élection législative à Masevaux-Niederbruck est à présent publié. À Masevaux-Niederbruck, les 2839 habitants votant dans la 4ème circonscription du Haut-Rhin ont désigné la représentante Rassemblement National. Le taux d'abstention s'établit à 57% des habitants autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune pour cette circonscription. Marion Wilhelm a collecté 26% des suffrages au niveau de la commune. Elle arrive devant Raphaël Schellenberger (Les Républicains) et Sandrine Mayer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent dans l'ordre 22% et 19% des suffrages. Les citoyens des 76 autres communes de la 4ème circonscription du Haut-Rhin voteront-ils comme ceux de Masevaux-Niederbruck ?

Législatives 2022 à Masevaux-Niederbruck : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Masevaux-Niederbruck ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois. Pendant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 32,4% des votes au premier tour à Masevaux-Niederbruck, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée et le candidat du parti La France Insoumise avaient obtenu 25,5% et 15,3% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Masevaux-Niederbruck avec 52,0% des suffrages, abandonnant par conséquent à Emmanuel Macron 48,0% des suffrages.