Résultat de la législative à Mésanger : en direct

12/06/22 10:57

Pour ces nouvelles élections de 2022 à Mésanger, les 4 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 4) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 3566 citoyens de la ville à 18 heures, pour entamer le dépouillement. Ce sont 11 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Lors de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 33% des votes au premier tour à Mésanger. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 16% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Mésanger avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 60% des votes, cédant par conséquent à Marine Le Pen 40% des voix. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président de la République pourra-t-il s'en remettre à cette commune pour acquérir une majorité des députés de l'Assemblée ? Quel postulant à l'hémicycle fixeront en première place des résultats des élections législatives les habitants de Mésanger à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?