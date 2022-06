Résultat des législatives à Moidieu-Détourbe - 2e tour élection 2022 (38440) [DEFINITIF]

19/06/22 20:29

Les résultats définitifs des élections législatives 2022 à Moidieu-Détourbe vont vraisemblablement être donnés dans la foulée de la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche 19 juin, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on apprendra rapidement qui des candidats finalistes pourra siéger à l'Assemblée.

A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Les chiffres à l'échelle de l'Hexagone camouflent quelquefois des réalités compliquées au niveau local, comme par exemple à Moidieu-Détourbe. Le 12 juin dernier lors du premier tour des élections législatives, les habitants de Moidieu-Détourbe ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 27,22% des votes. Elle est ressortie devant les candidats Les Républicains et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui recueillent 25,57% et 18,99% des suffrages.

Le poids des électeurs de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés reste un des paramètres de ces élections législatives 2022 au niveau national. Le candidat de gauche avait atteint 17,34% des suffrages dans la commune dimanche dernier. Mais ce premier résultat est toutefois à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 15,46%, 3,61%, 1,68% et 2% le 10 avril. Ce sont donc 22,75% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Moidieu-Détourbe.

Les électeurs de Moidieu-Détourbe ( Isère ) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront priés de participer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31% des votes au premier tour à Moidieu-Détourbe, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et l'ancien 3e homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 25% et 15% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Moidieu-Détourbe avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui conférant 53% des voix, abandonnant donc à Emmanuel Macron 47% des voix.