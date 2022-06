Résultat de la législative à Moidieu-Détourbe : en direct

12/06/22 17:13

L'une des clés de ces élections législatives sera sans nul doute l'ampleur de l'abstention à Moidieu-Détourbe. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 78,17% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 82,33% au premier tour, ce qui représentait 1 277 personnes. La guerre aux portes de l'Europe et son impact en matière énergétique et économique pourraient potentiellement nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Moidieu-Détourbe (38440).

Les électeurs de Moidieu-Détourbe ( Isère ) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront priés de participer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31% des votes au premier tour à Moidieu-Détourbe, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et l'ancien 3e homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 25% et 15% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Moidieu-Détourbe avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui conférant 53% des voix, abandonnant donc à Emmanuel Macron 47% des voix.