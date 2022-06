Résultat des législatives à Moisdon-la-Rivière - Election 2022 (44520) [PUBLIE]

12/06/22 21:21

Résultat des législatives 2022 à Moisdon-la-Rivière

Le résultat des élections législatives 2022 à Moisdon-la-Rivière est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique

Le résultat du premier round de l' élection législative à Moisdon-la-Rivière est officiel. Les 1472 électeurs de Moisdon-la-Rivière votant dans la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique se sont prononcés pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. Le niveau de l'abstention parmi les électeurs inscrits sur les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription atteint 49%. Jordan Esnault a ainsi amassé 33% des votes. Il arrive devant Jean-Claude Raux (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Francois Guyot (Les Républicains) qui ramassent respectivement 21% et 15% des suffrages. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Moisdon-la-Rivière. Les citoyens de 61 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Moisdon-la-Rivière Jean-Claude Raux Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,77% 21,35% Jordan Esnault Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,19% 32,57% Teddy Bougot Rassemblement National 17,21% 13,78% Francois Guyot Les Républicains 9,56% 14,59% François-Xavier Le Hécho Divers centre 3,89% 8,24% Sandra Bureau Reconquête ! 3,53% 4,73% Catherine Laillé Divers droite 3,00% 2,43% Tony Petit Droite souverainiste 1,49% 0,54% Marie-Paule Catheline Divers extrême gauche 1,36% 0,68% Karine Letellier Ecologistes 1,07% 0,81% Jacky Flippot Régionaliste 0,95% 0,27% Participation au scrutin Circonscription Moisdon-la-Rivière Taux de participation 48,33% 51,43% Taux d'abstention 51,67% 48,57% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03% 1,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78% 0,79% Nombre de votants 55 753 757

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Moisdon-la-Rivière sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:46 - Sur qui vont se porter les électeurs de gauche à Moisdon-la-Rivière ? Dans l'unique bureau de vote de Moisdon-la-Rivière, les voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait cumulé 13,83% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Et c'est sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,05% et 1,6% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 20,48% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Moisdon-la-Rivière. 16:30 - Que disent les intentions de vote des législatives 2022 pour Moisdon-la-Rivière ? Le président avait obtenu 40,87% des voix à Moisdon-la-Rivière, à la dernière élection à la présidence de la République contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN avait accumulé 18,97% des votes contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,83% (contre 22%). Les mouvements nationaux des derniers jours chambouleront certainement ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche. Et pour rappel, le bloc LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Au même moment, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. 14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Moisdon-la-Rivière ? À Moisdon-la-Rivière, l'un des facteurs clés de ces législatives 2022 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des foyers français, combinée avec les inquiétudes dues à la guerre en Ukraine sont en mesure d'éloigner les citoyens de Moisdon-la-Rivière des isoloirs. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 22,21% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 20,37% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - À Moisdon-la-Rivière, les chiffres de la participation lors des élections législatives seront un élément fort Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au fil des dernières années, les 2 020 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières élections législatives, 58,25% des électeurs de Moisdon-la-Rivière avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 49,62% au deuxième tour. 09:30 - On peut faire son devoir jusqu'à 18 heures à Moisdon-la-Rivière pour ces législatives 2022 La ville de Moisdon-la-Rivière ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui va simplifier la vie des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. 11 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Moisdon-la-Rivière soit autant en moyenne que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats dès 20 heures sur cette page.

Législatives 2022 à Moisdon-la-Rivière : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens domiciliés à Moisdon-la-Rivière (44520) seront amenés à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme tous les Français. Quel candidat soutiendront-ils ? Avec un premier tour à son avantage en avril, le président fraîchement réélu pourra-t-il se reposer sur cette ville pour avoir une majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 41% des voix au premier tour à Moisdon-la-Rivière. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19% et 14% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Moisdon-la-Rivière avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 68% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 32% des votes.