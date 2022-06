Résultat de la législative à Montbizot : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Montbizot dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:43

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Montbizot sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Montbizot. En direct 18:43 - La 2e position à Montbizot pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Montbizot, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant cette deuxième manche des élections législatives. Cet électorat a donc ce dimanche. Mais ce score est cependant à analyser au regard des votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 19,69%, 5,2%, 1,73% et 2,55% en avril. La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait donc espérer un total théorique de 29,17% à Montbizot pour ces légilsatives. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Montbizot ? D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Il faut cependant prendre en compte les habitudes locales, comme à Montbizot. Le 12 juin dernier lors du 1er tour, les habitants de Montbizot ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a rassemblé 26,06% des votes. En deuxième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 25,5% des voix. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 22,94% des voix. 13:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces législatives 2022 à Montbizot Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record pour ce second tour d'élections législatives ? La semaine dernière, 41,72% des électeurs inscrits à Montbizot avaient pris part au vote. Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 1360 personnes en âge de voter au sein de la localité, 22,57% étaient restées chez elles. L'abstention était de 25,07% au premier tour. 10:30 - On peut faire son devoir jusqu'à 18 heures pour ces législatives La cité de Montbizot ne compte qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier le choix des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre à l'isoloir. Seuls les candidats qualifiés il y a 7 jours se présentent pour ce 2e volet de l'élection législative à Montbizot. Découvrez le nouveau député dès 20 heures ici même.

Résultats des législatives 2022 à Montbizot - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Montbizot aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste Victoria de Vigneral Rassemblement National Jean-Carles Grelier Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Montbizot - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Montbizot

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montbizot Jean-Carles Grelier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,73% 22,94% Victoria de Vigneral (Ballotage) Rassemblement National 22,74% 26,06% Rabbi Kokolo Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,75% 25,50% Frédéric Lunel Divers gauche 9,32% 8,99% Noa Lerosier Les Républicains 4,12% 4,04% Eric de Vilmarest Reconquête ! 3,70% 4,59% Cécile Bayle de Jessé Droite souverainiste 2,75% 1,83% Solène Manuel Ecologistes 1,24% 1,83% Karine Fouquet Divers extrême gauche 1,24% 2,75% Laurent Robyn Divers gauche 0,74% 0,92% Julien Gadrault Divers 0,67% 0,55% Participation au scrutin Circonscription Montbizot Taux de participation 46,41% 41,72% Taux d'abstention 53,59% 58,28% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,81% 3,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 0,88% Nombre de votants 40 786 567

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l'élection législative à Montbizot. La représentante Rassemblement National décroche la première place chez les 1359 citoyens de la 5ème circonscription de la Sarthe et résidant à Montbizot. Le taux d'abstention parmi les citoyens inscrits dans les listes électorales dans la commune au niveau de la 5ème circonscription de la Sarthe s'établit à 58%, ce qui représente 792 non-votants. Au niveau de la ville, Victoria de Vigneral a rassemblé 26% des suffrages. Rabbi Kokolo (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-Carles Grelier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramassent respectivement 26% et 23% des voix. Reste encore à déterminer si les habitants des 103 autres communes rattachées à cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Montbizot.

Législatives 2022 à Montbizot : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales résidant à Montbizot seront amenés à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Vers quel candidat iront-ils ? Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois. Au moment de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 31,8% des suffrages au premier tour à Montbizot, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 23,5% et 19,7% des voix. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 50,8% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 49,2% des suffrages.