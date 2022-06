Résultat des législatives à Montbizot - Election 2022 (72380) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Montbizot

Le résultat des élections législatives 2022 à Montbizot est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Sarthe

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Sarthe

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Montbizot. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs de Montbizot. Les citoyens de 103 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription. Au sein de la ville, Victoria de Vigneral a recueilli 26% des votes. Elle est suivie par Rabbi Kokolo (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-Carles Grelier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent dans l'ordre 26% et 23% des voix. Le niveau de l'abstention s'élève à 58% des habitants enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 5ème circonscription de la Sarthe.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montbizot Jean-Carles Grelier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,73% 22,94% Victoria de Vigneral Rassemblement National 22,74% 26,06% Rabbi Kokolo Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,75% 25,50% Frédéric Lunel Divers gauche 9,32% 8,99% Noa Lerosier Les Républicains 4,12% 4,04% Eric de Vilmarest Reconquête ! 3,70% 4,59% Cécile Bayle de Jessé Droite souverainiste 2,75% 1,83% Solène Manuel Ecologistes 1,24% 1,83% Karine Fouquet Divers extrême gauche 1,24% 2,75% Laurent Robyn Divers gauche 0,74% 0,92% Julien Gadrault Divers 0,67% 0,55% Participation au scrutin Circonscription Montbizot Taux de participation 46,41% 41,72% Taux d'abstention 53,59% 58,28% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,81% 3,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 0,88% Nombre de votants 40 786 567

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Montbizot sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:03 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Montbizot ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste un des paramètres de ces législatives 2022, à Montbizot comme dans toute la France. Le candidat insoumis avait enregistré 19,69% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,2% et 1,73% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 26,62% pour le bloc de gauche dans la commune. 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Montbizot ? Avec 31,84% des votes exprimés, au 1er tour à Montbizot, Marine Le Pen avait atteint la première position à la dernière élection. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 23,47%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 19,69% et Éric Zemmour à 5,82%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines changeront peut-être la donne lors des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. 14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Montbizot ? À Montbizot, le niveau de participation constituera immanquablement un facteur clé des législatives. Les incertitudes liées à un retour en force de l'épidémie de coronavirus sont susceptibles de détourner l'attention des habitants de Montbizot du vote. Il y a deux mois, lors du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,57% au sein de la localité, contre une abstention de 25,07% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Montbizot à l'occasion du premier tour des législatives ? L'étude des résultats des élections passées est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, lors des élections législatives, 60,1% des personnes habilitées à participer à une élection à Montbizot avaient déserté les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 52,58% au dernier round. Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. 09:30 - Le bureau de vote ferme ses portes à 18 heures à Montbizot Les résultats des élections législatives 2022 à Montbizot devraient être divulgués peu de temps après la fermeture du seul bureau de vote, la commune n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on saura assez vite qui des 11 candidats aura son billet pour le deuxième tour.

Législatives 2022 à Montbizot : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales résidant à Montbizot seront amenés à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Vers quel candidat iront-ils ? Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois. Au moment de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 31,8% des suffrages au premier tour à Montbizot, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 23,5% et 19,7% des voix. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 50,8% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 49,2% des suffrages.