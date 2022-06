Résultat de la législative à Montmoreau : 2e tour en direct

Dans les 3 bureaux de vote de Montmoreau, les voix qui s'étaient portées sur la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés au 1er tour de la législative seront sans doute décisives ce dimanche pour le 2e round du scrutin. L'Insoumis avait obtenu 21,1% des suffrages dimanche dernier. Mais ce score est néanmoins à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 17,52%, 3,19%, 2,18% et 3,19% en avril. Ce sont donc 26,08% de votants en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Montmoreau.

15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des législatives à Montmoreau ?

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 26,92% des voix à l'occasion du 1er tour de l'élection législative dimanche 12 juin. En deuxième position, la candidature Rassemblement National obtient 22,86% des suffrages. A la troisième position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 21,1% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du second tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges.