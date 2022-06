Résultat de la législative à Montmoreau : en direct

19:22 - Que peut espérer la coalition de gauche pour ces législatives à Montmoreau ?

Dans les 3 bureaux de vote de Montmoreau, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat LFI avait obtenu 17,52% des suffrages en avril dernier. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,19% et 2,18% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un total estimé à 22,89% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".