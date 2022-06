Résultat de la législative à Montreuil-le-Gast : en direct

12/06/22 17:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Montreuil-le-Gast sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:12 - À Montreuil-le-Gast, le chiffre le plus attendu de ces législatives demeure la participation À Montreuil-le-Gast, l'une des clés de ce scrutin législatif sera incontestablement l'ampleur de l'abstention. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des ménages, cumulée avec les craintes liées au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie sont par exemple susceptibles de détourner l'attention des habitants de Montreuil-le-Gast du vote. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 83,13% dans la ville. Le taux de participation était de 83,39% au premier tour, c'est-à-dire 1 270 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Montreuil-le-Gast aux législatives ? Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des élections antérieures. En 2017, au moment des élections législatives, 51,06% des personnes habilitées à participer à une élection à Montreuil-le-Gast avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre un taux d'abstention de 41,41% au tour deux. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Montreuil-le-Gast Pour ces législatives à Montreuil-le-Gast, les 2 bureaux de vote (de Bureau 1 - Mairie à Bureau 2 - Groupe Scolaire) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour commencer à compter les votes. Ce sont 10 candidats qui s'affrontent dans l'unique circonscription correspondant à la cité.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Montreuil-le-Gast comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste Hélène Mocquard Nouvelle union populaire écologique et sociale Nolwenn Floch Divers Thierry Benoit Ensemble ! (Majorité présidentielle) Adrien Aubrée Ecologistes Maricela Murgeanu Régionaliste Tangi Marion Les Républicains Emilie Bechadergue Reconquête ! Gilles Pennelle Rassemblement National Ludovic Hubert Divers extrême gauche Dominique André Droite souverainiste

Législatives 2022 à Montreuil-le-Gast : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 35% des suffrages au premier tour à Montreuil-le-Gast. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 21% et 17% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Montreuil-le-Gast avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 71% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 29% des suffrages. Le président fraîchement réélu sera-t-il à même d'obtenir une majorité de l'Assemblée au vu des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens vivant à Montreuil-le-Gast seront amenés à contribuer à l'élection de leur député comme tous les Français.