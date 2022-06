Résultat de la législative à Mouthiers-sur-Boëme : 2e tour en direct

En direct

18:06 - Le bloc LFI-PS-EELV 2e pour ces législatives à Mouthiers-sur-Boëme Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Mouthiers-sur-Boëme, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait atteint un haut niveau avant cette 2ème étape des législatives. Son postulant a donc une certaine envergure aujourd'hui. Ce score est néanmoins à comparer avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 22,5%, 5,11%, 2,71% et 2,97% il y a deux mois. La coalition LFI-PS-EELV-PC partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 33,29% à Mouthiers-sur-Boëme pour ce premier tour des législatives.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée à Mouthiers-sur-Boëme D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Grâce à 29,31% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Mouthiers-sur-Boëme pour le 1er tour de l'élection législative le 12 juin dernier. Elle a devancé les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui obtiennent 27,99% et 21,7% des suffrages.

13:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats des législatives à Mouthiers-sur-Boëme Comment ont voté traditionnellement les citoyens de cette commune lors des précédentes consultations démocratiques ? En 2017, durant les élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 60,56% des électeurs de Mouthiers-sur-Boëme au premier tour. L'abstention était de 52,82% pour le second tour. Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives françaises atteignait 42,64% au second round, 6% de plus qu'au premier tour.