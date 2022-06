Résultat de la législative à Mouthiers-sur-Boëme : en direct

19:25 - Quel résultat pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Mouthiers-sur-Boëme ?

Les inscrits de Mouthiers-sur-Boëme avaient offert 22,5% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape initiale de l'élection présidentielle 2022. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,11% et 2,71% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer glaner 30,32% à Mouthiers-sur-Boëme pour ces légilsatives.