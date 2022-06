En direct

19:37 - Quel résultat aux législatives de Nesles-la-Vallée pour les Insoumis et leurs alliés ? Dans l'unique bureau de vote de Nesles-la-Vallée, les voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives. L'Insoumis avait obtenu 15,77% des suffrages en avril dernier dans la commune. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,54% et 1,02% au premier tour de la présidentielle. Soit un total espéré de 22,33% pour le bloc de gauche.

16:30 - À Nesles-la-Vallée, des sondages aussi justes ? Emmanuel Macron avait obtenu la première position à la dernière élection à Nesles-la-Vallée avec 33,93% des votes exprimés, au premier round. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 17,56%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 15,77% et Éric Zemmour à 9,97%. Les tendances nationales des derniers jours viendront certainement modifier la situation à Nesles-la-Vallée, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Pour rappel la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%.

14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats des législatives 2022 à Nesles-la-Vallée À Nesles-la-Vallée, l'une des clés des législatives 2022 sera incontestablement l'ampleur de la participation. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à éloigner les habitants de Nesles-la-Vallée des isoloirs. Au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 76,75% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 80,22% au premier tour, c'est-à-dire 1 213 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Quel était le score de l'abstention à Nesles-la-Vallée en 2017 ? Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Comment ont voté habituellement les électeurs de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? Lors des législatives de 2017, 56,12% des inscrits sur les listes électorales de Nesles-la-Vallée avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 46,86% au deuxième round.