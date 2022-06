Résultat des législatives à Notre-Dame-des-Landes - Election 2022 (44130) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Notre-Dame-des-Landes

Le résultat des élections législatives 2022 à Notre-Dame-des-Landes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Loire-Atlantique

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique

Le résultat de la législative 2022 à Notre-Dame-des-Landes a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. Les citoyens des 61 autres communes composant cette circonscription voteront-ils comme ceux de Notre-Dame-des-Landes ? Jean-Claude Raux a amassé 43% des suffrages. Jordan Esnault (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Teddy Bougot (Rassemblement National) reçoivent 21% et 17% des voix. Le niveau de l'abstention s'établit à 56% des électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs dans la commune pour la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Notre-Dame-des-Landes Jean-Claude Raux Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,77% 43,07% Jordan Esnault Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,19% 20,67% Teddy Bougot Rassemblement National 17,21% 16,93% Francois Guyot Les Républicains 9,56% 7,33% François-Xavier Le Hécho Divers centre 3,89% 2,13% Sandra Bureau Reconquête ! 3,53% 2,13% Catherine Laillé Divers droite 3,00% 4,00% Tony Petit Droite souverainiste 1,49% 1,33% Marie-Paule Catheline Divers extrême gauche 1,36% 1,60% Karine Letellier Ecologistes 1,07% 0,53% Jacky Flippot Régionaliste 0,95% 0,27% Participation au scrutin Circonscription Notre-Dame-des-Landes Taux de participation 48,33% 44,50% Taux d'abstention 51,67% 55,50% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03% 2,20% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78% 0,65% Nombre de votants 55 753 772

Législatives 2022 à Notre-Dame-des-Landes : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à Notre-Dame-des-Landes (44) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 comme tous les Français. Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 26% des suffrages au premier tour à Notre-Dame-des-Landes. L'ancien député européen avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 26% et 22% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été éliminé au premier tour, Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, arrivé en tête du second tour en réunissant 61% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 39% des voix. La gauche rassemblée remportera-t-elle la confiance des électeurs de cette commune à l'instar du premier tour de la présidentielle ?