Résultat de la législative à Noyal-sur-Vilaine : en direct

12/06/22 11:08

Les résultats des élections législatives 2022 à Noyal-sur-Vilaine devraient être connus pas longtemps après la fermeture des 5 bureaux de vote, la ville ne représentant qu'une seule circonscription. Le décompte des votes devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on saura très vite qui des 10 candidats est qualifié pour le deuxième tour.

Lors de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 39% des votes au premier tour à Noyal-sur-Vilaine, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 20% et 14% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Noyal-sur-Vilaine grâce à 77% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 23% des voix. Le président récemment réélu sera-t-il à même d'avoir la majorité des députés de l'Assemblée au vu des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Noyal-sur-Vilaine ( Ille-et-Vilaine ) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022.