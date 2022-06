Résultat de la législative à Persan : en direct

12/06/22 11:00

L'élection se déroule depuis ce matin à Persan et il n'est pas trop tard pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la cité restent ouverts jusqu'à 20 heures. Ce sont 9 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Comme partout dans le pays, les 13 440 habitants de Persan ( Val-d'Oise ) seront incités à participer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 43,0% des suffrages au premier tour à Persan. L'ex-parlementaire européen avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 23,0% et 16,7% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été battu, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 55,5% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 44,5% des voix. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune plébiscitera-elle un représentant de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ?