Résultat de la législative à Plédran : en direct

17:16 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Plédran ?

À Plédran, Emmanuel Macron avait pu grimper à la meilleure place de la dernière élection avec 32,07% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 26,16%. On trouvait plus loin, avec 17,77%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 4,74%, Yannick Jadot. Au niveau national, c'est un résultat de 27,85% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et le leader de LFI à près de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront peut-être infléchir ces équilibres et donc le résultat des législatives à Plédran au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point vendredi soir, avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%.