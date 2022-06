Résultat de la législative à Plouédern : en direct

En direct

19:23 - Quel score pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Plouédern ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 19,66% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Plouédern en avril. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,25% et 2,67% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 28,58% à Plouédern pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Plouédern ? A la dernière présidentielle, à Plouédern, Emmanuel Macron obtenait la meilleure place avec 35,0% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,66%. Suivaient Marine Le Pen, troisième à 18,41% et Yannick Jadot à 6,25%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron achevait ce premier tour avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les mouvements nationaux des derniers jours changeront peut-être ce décor lors des législatives dans la cité dimanche. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national troisième, proche des 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Plouédern À Plouédern, la participation constituera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif 2022. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les prix de l'essence et du gaz sont notamment capables d'impacter le taux de participation à Plouédern. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 83,91% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 84,51% au premier tour, soit 1 795 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Plouédern quel était le taux de la participation à Plouédern en 2017 ? Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins précédents. Il y a 5 ans, pendant les élections législatives, sur les 2 125 personnes en âge de voter à Plouédern, 50,54% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 42,59% pour le tour deux. Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour.