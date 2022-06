Résultat de la législative à Plouescat : en direct

12/06/22 11:14

La commune de Plouescat ne compte qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier la vie des électeurs qui ont jusqu'à 19 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. Une rallonge de 1 heure actée par décision du préfet, pour inciter le plus de monde possible à participer. 9 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Plouescat soit à peu près autant en moyenne que dans les autres circonscriptions. Les résultats seront dévoilés dès 20 heures sur cette page.

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs demeurant à Plouescat ( Finistère ) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 comme partout en France. Le président de la République sera-t-il en mesure d'avoir la majorité de l'Assemblée au vu des votes qu'il a rassemblés dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 40.72% des suffrages au premier tour à Plouescat, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et le candidat du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 20.16% et 15.94% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Plouescat gratifié de 70.31% des suffrages, laissant par conséquent 29.69% des votes à Marine Le Pen.