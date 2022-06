Résultat de la législative à Plouguerneau : en direct

12/06/22 17:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Plouguerneau sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:17 - À Plouguerneau, des sondages aussi pertinents qu'en France ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à un minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Plouguerneau ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or à Plouguerneau, Emmanuel Macron avait pu grimper à la première position de la dernière élection avec 32,92% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 21,42%. Suivaient, avec 18,47%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,39%, Yannick Jadot. 14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives à Plouguerneau ? À Plouguerneau, l'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2022. La perte de pouvoir d'achat est notamment capable de détourner les électeurs de Plouguerneau des urnes. Il y a deux mois, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 5 748 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,93% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,49% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Plouguerneau en 2017 ? Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 6 752 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2017, durant les élections législatives, sur les 5 567 personnes en âge de voter à Plouguerneau, 54,89% avaient participé au vote au premier tour. La participation était de 44,98% au deuxième round. 09:30 - A quelle heure se terminent les législatives à Plouguerneau ? L'élection se déroule depuis les premières heures du matin à Plouguerneau et il y a encore du temps pour se rendre à son bureau de vote puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 prétendants qui sont candidats dans la circonscription de la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Résultat des élections législatives 2022 à Plouguerneau

Les élections législatives 2022 auront lieu à Plouguerneau comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Finistère

Tête de liste Liste Angélique de Cecco Régionaliste Félix Briant Les Républicains Christian Cajean Divers extrême gauche Nathalie Sarrabezolles Nouvelle union populaire écologique et sociale Stéphanie Muriot Ecologistes Thierry-Hubert Lolliérou Reconquête ! Renée Thomaïdis Rassemblement National Graziella Melchior Ensemble ! (Majorité présidentielle) Brigitte Le Ny Régionaliste

Législatives 2022 à Plouguerneau : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Plouguerneau (29) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 32,9% des votes au premier tour à Plouguerneau, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste défaite de la présidentielle de 2022 et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 21,4% et 18,5% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Plouguerneau avec 65,7% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 34,3% des voix. Les électeurs de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?