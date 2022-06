En direct

18:45 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de gauche à Pontault-Combault ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était bornée à Pontault-Combault. On peut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,16% et 1,21% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 34,3% à Pontault-Combault pour ce premier tour.

16:30 - Que montrent les intentions de vote des législatives 2022 pour Pontault-Combault ? La majorité présidentielle a vu son résultat chuter à un cheveu de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le RN, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces mouvements des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Pontault-Combault ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel, à Pontault-Combault, Jean-Luc Mélenchon grimpait à la tête du vote avec 28,93% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,91%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen, en troisième position avec 19,51% et Éric Zemmour à 6,68%. Mais en France, Emmanuel Macron se sortait de ce premier tour avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Pontault-Combault Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Pontault-Combault ? La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes provoquées par le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, sont de nature à impacter la participation à Pontault-Combault (77340). Au second tour de la dernière présidentielle, sur les 21 992 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 31,45% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 26,25% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - A l'affichage des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Pontault-Combault ? Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette agglomération, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 41,02% au premier tour au sein de Pontault-Combault. Le taux de participation était de 32,78% pour le tour deux. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures.