Résultat de la législative à Pontvallain : 2e tour en direct

19/06/22 18:47

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Pontvallain sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Pontvallain. En direct 18:47 - La 2e place à Pontvallain pour la coalition LFI-PS-EELV Le potentiel avant ces législatives à Pontvallain pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés atteignait 24,49% dans la commune. Soit le total des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés au premier tour dans la localité. Le candidat de la gauche réunie a enregistré 22,93% des suffrages le 12 juin dernier sur le territoire. Ce qui avait tout de même placé la Nupes en deuxième position. 15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des élections à Pontvallain ? Grâce à 31,6% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Pontvallain au soir du premier round des législatives le 12 juin dernier. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 22,93% des suffrages. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 21,39% des votes. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges. De son côté, le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats des législatives 2022 à Pontvallain Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 57,36% au deuxième tour contre 44,6% au deuxième tour des législatives de 2012. Les jeunes générations affichent couramment une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle changer pour le deuxième tour des législatives ? Il y a cinq ans, au moment des élections législatives, 1177 personnes habilitées à participer à une élection à Pontvallain avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 45,62%). Le taux de participation était de 36,19% pour le deuxième round. 10:30 - La 2e manche des élections a débuté à Pontvallain Les caractéristiques de ce deuxième round des législatives 2022 à Pontvallain sont simples : la ville ne correspond qu'à une seule circonscription où s'affrontent deux candidats finalistes. Autre point majeur: les votants auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de clôture du bureau de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour réduire le nombre d'abstentionnistes.

Résultats des législatives 2022 à Pontvallain - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Pontvallain aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste Eric Martineau Ensemble ! (Majorité présidentielle) Bruno Pinçon Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Pontvallain - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Pontvallain

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Sarthe

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pontvallain Bruno Pinçon (Ballotage) Rassemblement National 27,34% 31,60% Eric Martineau (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,05% 21,39% Dominique Leloup Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,19% 22,93% Béatrice Latouche Les Républicains 11,48% 10,02% Laurent Branchu Divers gauche 6,11% 5,78% Bernadette Coudrain Reconquête ! 3,48% 3,66% Jérôme Poisson Droite souverainiste 2,14% 1,35% Maryse Brutout Divers extrême gauche 1,73% 2,50% Henri Noël Divers 0,47% 0,77% Participation au scrutin Circonscription Pontvallain Taux de participation 46,05% 44,47% Taux d'abstention 53,95% 55,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10% 1,51% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92% 0,75% Nombre de votants 39 863 531

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de l' élection législative à Pontvallain. La candidature Rassemblement National arrache la première position chez les 1194 citoyens votant dans la 3ème circonscription de la Sarthe et habitant à Pontvallain. Le taux de participation représente 44% des électeurs habilités à voter dans la commune pour la 3ème circonscription de la Sarthe. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Pontvallain. Les citoyens de 76 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Au sein de la ville, Bruno Pinçon a raflé 32% des suffrages. Dominique Leloup (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Eric Martineau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupèrent dans l'ordre 23% et 21% des votes.

Législatives 2022 à Pontvallain : les enjeux

Pendant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 34.3% des votes au premier tour à Pontvallain. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23.8% et 17.6% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Pontvallain avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui conférant 54.6% des voix, cédant donc à Emmanuel Macron 45.4% des suffrages. Les électeurs de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Pontvallain (72) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains.