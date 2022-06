Résultat des législatives à Pontvallain - Election 2022 (72510) [PUBLIE]

12/06/22 21:12

Résultat des législatives 2022 à Pontvallain

Le résultat des élections législatives 2022 à Pontvallain est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Sarthe

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Sarthe

Le résultat de l'élection législative 2022 à Pontvallain est tombé. Lors du premier tour des législatives 2022, les 1194 habitants de Pontvallain enregistrés dans la 3ème circonscription de la Sarthe ont désigné la candidature Rassemblement National. A l'échelle de la commune, Bruno Pinçon a réuni 32% des votes. Dominique Leloup (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Eric Martineau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent avec respectivement 23% et 21% des votes. Le résultat définitif de l'élection législative au niveau de la 3ème circonscription de la Sarthe résultera de la conduite des électeurs des 76 autres communes qui la composent. Le taux d'abstention parmi les habitants habilités à voter dans la commune pour cette circonscription législative atteint 56%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pontvallain Bruno Pinçon Rassemblement National 27,34% 31,60% Eric Martineau Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,05% 21,39% Dominique Leloup Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,19% 22,93% Béatrice Latouche Les Républicains 11,48% 10,02% Laurent Branchu Divers gauche 6,11% 5,78% Bernadette Coudrain Reconquête ! 3,48% 3,66% Jérôme Poisson Droite souverainiste 2,14% 1,35% Maryse Brutout Divers extrême gauche 1,73% 2,50% Henri Noël Divers 0,47% 0,77% Participation au scrutin Circonscription Pontvallain Taux de participation 46,05% 44,47% Taux d'abstention 53,95% 55,53% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10% 1,51% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92% 0,75% Nombre de votants 39 863 531

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pontvallain sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:07 - Sur qui vont se diriger les supporters de gauche à Pontvallain ? Dans l'unique bureau de vote de Pontvallain, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. L'Insoumis avait cumulé 17,61% des suffrages lors de ce scrutin. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,61% et 1,69% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un potentiel de 22,91% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - À Pontvallain, des sondages aussi convaincants qu'en France ? Lors du dernier scrutin, à Pontvallain, Marine Le Pen glanait meilleure place de l'élection avec 34,31% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,81%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 17,61% et Éric Zemmour à 5,08%. Un verdict à comparer avec ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron premier à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours infléchiront certainement ce tableau lors des législatives à Pontvallain, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or la majorité est tombé à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages ce vendredi soir. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%. 14:30 - À Pontvallain, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des élections législatives ? Le taux de participation sera indéniablement l'un des facteurs importants du scrutin législatif 2022 à Pontvallain. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 24,08% au niveau de la commune, contre une abstention de 23,59% au premier tour. La situation géopolitique actuelle pourrait éloigner les habitants de Pontvallain des isoloirs. 11:30 - À Pontvallain quel était le pourcentage de l'abstention à Pontvallain en 2017 ? Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Il y a 5 ans, durant les élections législatives, parmi les 1 177 personnes en âge de voter à Pontvallain, 63,81% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 54,38% pour le deuxième round. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les législatives s'achèvent à 18 heures à Pontvallain Si jamais vous hésitez encore sur les 9 impétrants au premier tour dans l'unique circonscription de Pontvallain, il vous reste encore un peu de temps. L'unique bureau de vote ferme à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Législatives 2022 à Pontvallain : les enjeux

Pendant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 34.3% des votes au premier tour à Pontvallain. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23.8% et 17.6% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Pontvallain avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui conférant 54.6% des voix, cédant donc à Emmanuel Macron 45.4% des suffrages. Les électeurs de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Pontvallain (72) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains.