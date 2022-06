Résultat des législatives à Rougé - Election 2022 (44660) [PUBLIE]

12/06/22 21:21

Résultat des législatives 2022 à Rougé

Le résultat des élections législatives 2022 à Rougé est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Loire-Atlantique

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative à Rougé. C'est le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a récolté le plus de voix de la part des 1743 habitants de Rougé inscrits dans la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique. Au sein de la ville, Jean-Claude Raux a ainsi obtenu 24% des votes. Jordan Esnault (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Teddy Bougot (Rassemblement National) ramassent respectivement 23% et 21% des voix. Le résultat final de la législative au niveau de cette circonscription dépendra du comportement de vote des électeurs des 61 autres communes qui lui sont rattachées. Le niveau de la participation parmi les électeurs habilités à voter dans la commune au niveau de la 6ème circonscription de la Loire-Atlantique s'établit à 45% (785 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Rougé Jean-Claude Raux Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,77% 24,25% Jordan Esnault Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,19% 23,07% Teddy Bougot Rassemblement National 17,21% 20,71% Francois Guyot Les Républicains 9,56% 12,32% François-Xavier Le Hécho Divers centre 3,89% 10,22% Sandra Bureau Reconquête ! 3,53% 1,18% Catherine Laillé Divers droite 3,00% 2,88% Tony Petit Droite souverainiste 1,49% 1,44% Marie-Paule Catheline Divers extrême gauche 1,36% 2,75% Karine Letellier Ecologistes 1,07% 0,66% Jacky Flippot Régionaliste 0,95% 0,52% Participation au scrutin Circonscription Rougé Taux de participation 48,33% 45,04% Taux d'abstention 51,67% 54,96% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03% 1,02% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78% 1,78% Nombre de votants 55 753 785

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Rougé sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:41 - Quel résultat aux législatives de Rougé pour le bloc de gauche ? Une des questions clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Rougé, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait enregistré 16,09% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,1% et 1,24% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total estimé à 21,43% pour le bloc de gauche. 16:30 - À Rougé, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ? La majorité est tombé à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans le sondage Elabe des 3 et 6 juin). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Rougé au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. L'élection présidentielle d'avril, à Rougé cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 31,94% des suffrages. En seconde position, se trouvait Marine Le Pen à 28,77%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,09% et Valérie Pécresse à 5,03%. 14:30 - L'abstention reste l'une des données les plus attendues de ces élections législatives 2022 à Rougé À Rougé, l'une des clés du scrutin législatif sera sans nul doute l'abstention. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 26,35% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 24,2% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat pourrait avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs de Rougé (44660). 11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Rougé ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 55,43% au premier tour au sein de Rougé, contre une abstention de 47,84% pour le deuxième tour. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à Rougé La ville de Rougé ne compte qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter le choix des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. 11 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Rougé soit à peu près autant en moyenne que dans le reste du pays. Les résultats seront connus à partir de 20 heures dans ces lignes.

Législatives 2022 à Rougé : les enjeux

Les habitants de Rougé (Loire-Atlantique) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront contribuer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat favoriseront-ils ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 31,9% des votes au premier tour à Rougé, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et le fondateur du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 28,8% et 16,1% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Rougé grâce à 57,1% des votes, abandonnant ainsi 42,9% des votes à Marine Le Pen. Le président nouvellement réélu aura-t-il la possibilité d'avoir une majorité des députés de l'Assemblée au regard des voix qu'il a reçues dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ?