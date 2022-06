Résultat de la législative à Rumegies : 2e tour en direct

En direct

18:45 - La Nouvelle union populaire pèse lourd à Rumegies Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Rumegies, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant cette deuxième étape des élections législatives. Cet électorat a donc son importance ce 19 juin. Mais ce score est néanmoins à analyser au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 13,35%, 2,57%, 1,24% et 10,01% le 10 avril. Ce sont donc 27,17% de votants en réalité que pouvait viser le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Rumegies.

15:30 - À Rumegies, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en première position La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a amassé 28,44% des voix pour le premier round des législatives le 12 juin dernier. Elle a devancé les candidats Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui décrochent respectivement 28,13% et 22,41% des suffrages. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

13:30 - Au moment des résultats des législatives, quel sera la participation à Rumegies ? Les études rapportent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour le second tour des législatives ? En 2017, durant les législatives, parmi les 1319 personnes en âge de voter à Rumegies, 55,8% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre une abstention de 49,36% pour le second tour. Plus de la moitié des Français ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : l'abstention aux élections législatives atteignait 57,36% au deuxième round et 44,6% en 2012, lors du second tour de scrutin.