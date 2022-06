Résultat des législatives à Rumegies - Election 2022 (59226) [PUBLIE]

12/06/22 23:04

Comment ont voté généralement les habitants de cette localité lors des dernières élections ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, 1 319 électeurs de Rumegies avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 50,64%), contre un taux de participation de 44,2% pour le dernier round. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012.

À Rumegies, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. La crainte d'un retour du covid-19 serait de nature à avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Rumegies. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 22,49% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 22,43% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

Dans l'unique bureau de vote de Rumegies, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le député de Marseille avait obtenu 13,35% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. On peut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,57% et 1,24% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc viser un total théorique de 17,16% à Rumegies pour ce premier tour des élections législatives.

Les électeurs de Rumegies ( Nord ) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront priés de participer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 32% des suffrages au premier tour à Rumegies, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ancien troisième homme lors de l'élection de 2022 avaient obtenu 29% et 13% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Rumegies grâce à 51% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 49% des suffrages.